Pathfinder: Kingmaker — самый успешный российский проект на «Кикстартере»

На «Кикстартере» успешно завершилось финансирование RPG Pathfinder: Kingmaker, создают которую культовый сценарист Крис Авеллон и студия Owlcat Games, основанная выходцами из Nival. Запрашивали товарищи всего 500 тысяч, а собрали больше 910-и (если учитывать PayPal) — рекорд для игр из России. Но статус рекордсмена — это, конечно, замечательно, однако не менее интересны и достигнутые по пути дополнительные цели:

Остановка на ночлег станет не просто кнопкой «Отдохнуть», а игровым элементом: членов отряда можно будет оставлять на стрёме или отправлять на охоту, а остальные смогут вдоволь поболтать о происшедших событиях.

Pathfinder: Kingmaker выйдет не только под Windows, но и для Mac с Linux.

Магус — компаньон, комбинирующий магию и ближний бой.

Гоблин в качестве ещё одного компаньона.

Новая глава, призванная раскрыть секреты оригинальной (и культовой) настольной кампании Pathfinder: Kingmaker.

Как минимум три архетипа или иных альтернативных фичи на каждый класс.