Новости кино — лучшее за неделю

- Кадры: «Бегущий по лезвию 2049», «Пила 8», «Лига справедливости», «Оно», «Лара Крофт» — подборка снимков из грядущих блокбастеров.
- Режиссёр Кристофер Нолан рассказывает всё, что надо знать про «Дюнкерк» — как главный постановщик оценивает собственное творчество.
- «Тёмная башня» — второй трейлер — маловато будет для поддержания интереса.
- Нашлись идиоты, которые будут продавать права на прокат нового фильма Сарика — мир не без безмозглых людей.
- Короткометражный фильм режиссёра Нила Бломкампа Zygote — эксперименты с жанрами не останавливаются.
- «Стоянка» — трейлер — на этой стоянке можно задержаться.
- «Взрывная блондинка» — ролик о съёмках «Дерётся как девчонка» — мучения актрисы Шарлиз Терон, это вам не форсажные злодейства.
- Джонни Депп мог сыграть роль Джона Траволты в «Без лица» — Джонни хотел сыграть в фильме про хоккей.
- Нил Бломкамп сохранит своё африканское начало в «Районе № 10» — внутренняя Африка не отпускает.
- Кассовые сборы «Человека-паука: Возвращения домой» всецело оправдали ожидания — теперь и у Питера Паркера есть бабло.
- D23 Expo 2017: первый показ трейлера «Мстителей 3», Хью Джекман в роли Скара и актёры Аладдина и Жасмин — описание диснеевской вакханалии.
- «Первому игроку приготовиться» — первый кадр — любителям научной фантастики от режиссёра Спилберга.
- «Тёмные времена» — трейлер — Гари Олдман правит Британией.