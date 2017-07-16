Новости аниме — лучшее за неделю

- Лучшее аниме весны 2017 года — да, мы подвели их вовремя.
- «Работа для дракона» — анонс аниме про сёги и лоли — гениальный игрок в сёги (старшеклассник) берётся тренировать девятилетнюю пигалицу.
- «Судьба: Девочка-волшебница Илия. Фильм: Клятва в снегу» — второй трейлер — трейлер полнометражной «Илии», в которой нет Илии.
- «Линия дьявола» — анонс — томные молодые вампиры, прикипающие к обычным школьницам всё ещё в моде?
- «Тонкоцу рамен из Хакаты» — анонс — это не кулинарные поединки, а криминальная история в духе «Дюрарары». Вроде бы.
- «Опус» — анонс — экранизация последней (незавершённой) манги Сатощи Кона.
- «Урахара» — авторы и сэйю — милый девочки отражают инопланетное вторжение.
- «RoboMasters: Анимационная версия» — трейлер — будни китайских студентов-роботоделов.
- «Фейерверк» — второй трейлер — кажется, у студии Shaft опять получаются «Легенды», только с фонами.
- «Идолмастер: Версия М» — трейлер — устали от поющих девочек? Вот вам поющие мальчики!