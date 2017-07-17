Новости игр — лучшее за неделю

- Редкая игра для Mega Drive ушла с аукциона за £ 3380. Владелец чуть было не продал Lakers versus Celtics and the NBA Playoffs в составе большого лота, но вовремя одумался.
- Легендарный журнал Crash вернётся с 99-м выпуском. Скоро стартует кикстартер-кампания — не пропустите!
- Христианский шутер Super 3D Noah's Ark вышел на «Кикстартер». Авторы хотят портировать игру на Sega Mega Drive, а если повезёт, то и на Dreamcast.
- Mini Ghost — игра для MSX от создателя Unepic. Есть версия и для Windows, но купить игру на настоящем картридже куда приятнее.
- Аркаду Switchblade портировали на Atari Jaguar. Постер для этой версии нарисовал автор оригинала.
- Найдена и опубликована «Мегаигра» Bandersnatch для Sinclair QL. Долгое путешествие с ZX Spectrum на Sinclair QL (с остановкой на Amiga, Atari ST и Mac) наконец завершено.
- Группа Nine Inch Nails выпустила клип про Polybius — призрачную аркаду из 80-х. По городской легенде, это не игра, а тайный правительственный проект.
- Стартовал конкурс на лучшую игру для Amstrad CPC. Конкурс продлится до 31 октября, призовой фонд составляет € 1 100.
- Овцы, липучка и одна кнопка — 14 новых игр с конкурса bitbitJAM #4. Прыгающие овцы, липучие собаки, магниты, вертолёты и машины — чего там только нет!