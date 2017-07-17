Сборы фильмов в США за 14–16 июля

Вот вышла «Планета обезьян: Война» и собрала $ 56,5 млн — так себе старт для фильма с бюджетом в $ 150 млн. Международный прокат преподнёс $ 46 млн, суммарно — $ 102,5 млн. Первая часть трилогии в 2011 году за премьерные выходные выступила на сопоставимом уровне — $ 54,8 млн и $ 481,8 млн всего; сиквел потянул $ 72,6 млн и закончил прокат с $ 710,6 млн. Выводы неутешительны — серия идёт на спад. Похоже, первое продолжение на полную катушку воспользовалось успехом оригинала, но не смогло оправдать ожиданий. Триквел, конечно окупится, но хорошо, что создатели хотя бы на время закруглили франчайз.

Обезьяны спустили на второе место «Человека-паука: Возвращение домой» с довольно чувствительным падением в 61%. После десяти дней в североамериканском прокате фильм принёс студии Sony $ 208,3 млн, остальные территории добавили $ 261,1 млн. На грядущей неделе лента точно перевалит за полмиллиарда. «Возвращение домой» до сих пор не вышло в Испании, Японии и Китае. Так что международный выхлоп не будет угасать.

Тошнотный «Гадкий я 3» уже поднял $ 619,3 млн (всё благодаря иностранным вливаниям — $ 431,4 млн, почти семьдесят процентов от общей кассы, бл). «Малыш на драйве» потихоньку катится к ста миллионам (пока больше всего вложились американцы с $ 73,2 млн, остальные разорились всего на $ 23,1 млн).

«Чудо-женщина» показывает всем пример выдержки в прокате: в североамериканском прокате фильм заработал $ 380,7 млн, а в международном — $ 384,2 млн. Всё же повезло «Бэтмену против Супермена», что заграничные гастроли принесли $ 542,9 млн, иначе бы точно продули.