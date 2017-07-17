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BlazBlue Cross Tag Battle — файтинг-кроссовер от Arc System Works

Кроссоверы — штука популярная как в игровой индустрии в целом, так и мире файтингов конкретно. Даже немного удивительно, что издательство Arc System Works, на файтингах специализирующееся, всё это время держало свои игры отдельно друг от друга. Ну, момент наконец-то настал: в рамках турнира EVO 2017 был анонсирован файтинг-кроссовер BlazBlue Cross Tag Battle.

Начнём с неожиданного и не слишком приятного: в сборную солянку не попал один из двух центральных франчайзов студии — Guilty Gear. Есть, впрочем, подозрение, что объясняется его отсутствие очень просто: за последние годы Guilty Gear перешёл на полигональные рельсы, так что для двухмерного файтинга бойцов оттуда пришлось бы перерисовывать, а это затратное дело. Видимо, в Arc System Works решили сэкономить и совместить игры с уже готовыми спрайтами: BlazBlue: CentralFiction, Persona 4: Arena и Under Night In-Birth Exe: Late[st].

Исключением из логичной схемы является лишь последний, четвёртый участник кроссовера — RWBY. Это произведение мало того что трёхмерное, мало того, что не связано с Arc System Works, так ещё и файтингом или игрой не является. RWBY — популярный сетевой мультсериал, косящий под аниме. И стилистически он в данный замес впишется прекрасно, но вот создавать каждого бойца придётся отдельно, так что большого их числа в BlazBlue Cross Tag Battle ждать не стоит.

Выход BlazBlue Cross Tag Battle для современных консолей запланирован на 2018 год.

 
 
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