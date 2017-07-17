Shakedown Hawaii — трейлер

Пускай Shakedown: Hawaii продолжает дело Retro City Rampage на уровне графики и геймплея, тематически вторая игра студии Vblank Entertainment заметно отличается от предшественницы. Если Retro City Rampage была пародией на экшены восьми- и шестнадцатибитной эры, то Shakedown: Hawaii стебёт мегакорпорации и многомиллионные преступные махинации, которые с ними связаны. Игрокам предстоит скупать (или отжимать) собственность, пиарить опасные для жизни продукты и вообще делать всё возможное, чтобы наживаться за счёт безмозглых пикселизованных масс.

Shakedown Hawaii разрабатывается для PC, PS4, PS Vita и Switch.