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Shakedown Hawaii — трейлер

Пускай Shakedown: Hawaii продолжает дело Retro City Rampage на уровне графики и геймплея, тематически вторая игра студии Vblank Entertainment заметно отличается от предшественницы. Если Retro City Rampage была пародией на экшены восьми- и шестнадцатибитной эры, то Shakedown: Hawaii стебёт мегакорпорации и многомиллионные преступные махинации, которые с ними связаны. Игрокам предстоит скупать (или отжимать) собственность, пиарить опасные для жизни продукты и вообще делать всё возможное, чтобы наживаться за счёт безмозглых пикселизованных масс.

Shakedown Hawaii разрабатывается для PC, PS4, PS Vita и Switch.

 
 
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Видео Shakedown Hawaii (Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PS Vita, 3DS)
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