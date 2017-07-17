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Дополненная реальность с примесью «Звёздных войн»

Disney и Lenovo объединились, чтобы создать собственный шлем дополненной реальности для мобильных платформ. В прототипе, представленном на D23 Expo, смартфоны встраивались в шлем горизонтально, а пользователю предлагали смотреть не на само изображение, а на его отражение.

Первой игрой для девайса станет проект под названием Star Wars: Jedi Challenges. Он будет поставляться с контроллером, имитирующим ручку светового меча, и наконец-то сделает то, о чём фанаты «Звёздных войн» мечтали ещё с появления Wii — позволит вдоволь покромсать виртуальные предметы, размахивая джедайской саблей.

Среди других прототипов числятся голо-шахматы и схватки на планете Хот.

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Star Wars: Jedi Challenges (Android)
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