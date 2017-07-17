«Планета обезьян: Война» — рейтинг и оценки критиков

В чём разница между российской и западной прессой? Очевидно, в толерантности. Именно по этой причине «Планета обезьян: Война» на Rotten Tomatoes оказывается одним из лучших фильмов года с рейтингом 95%; наши же критики обезьян любят чуть меньше – лишь на 79%. Что, впрочем, тоже достойно.

Тезисы везде примерно одни и те же. Глубоко проработанные обезьяны (как технически, так и сценарно), неглупая фабула про нечеловечных людей и минимум войны как таковой – лишь пара взрывов в начале да в концовке. Уровень эмоциональной эмпатии к происходящему на экране у русскоязычных журналистов не столь высок – ну, не будем проводить шовинистические параллели.

Подробнее оценки критиков фильма «Планета обезьян: Война» и других актуальных новинок проката можете посмотреть по ссылкам ниже: