Режиссёр ужастиков «Оно» и «Мама» снимет экранизацию «Роботека»

Студия Sony Pictures определилась с новым партнёром для постановки киноадаптации аниме «Роботек». Им стал режиссёр ужастиков «Оно» и «Мама» Андрес Мускетти. Его сестра Барбара Мускетти назначена продюсером проекта.

Анимационный сериал повествует о том, как на Землю шумно садится инопланетный боевой космический корабль. Человечество с радостью вгрызается в него и осваивает технологии чужих; потом оные широко используются для отражения многочисленных волн вторжения. Первой на Землю нападает раса гигантских воинов, которая жаждет заполучить энергетический источник (известный как «протокультура») упавшего с небес флагманского корабля. Судьба всех людей оказывается в руках двух молодых пилотов.

Продюсеры из Hollywood Gang Productions («300 спартанцев» и «300 спартанцев: Расцвет империи») ранее обещали конкретно осовременить первоисточник, чтобы оригинальная вселенная не смущала зрителей. У проекта на сегодняшний день нет сценариста, но Sony давит на педаль газа, так что оный скоро появится.

Джеймс Ван и Ник Матьё тоже когда-то считались режиссёрами «Роботека».