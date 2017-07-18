Сильвестр Сталлоне отказался помогать Болливуду с ремейком «Рэмбо»

Сильвестр Сталлоне зачем-то подтвердил, что никак не связан с индийским ремейком фильма «Рэмбо: Первая кровь» с Тайгером Шроффом в главной роли. Никто от Слая этого и не ожидал, но всё же спасибо, что уточнил.

Официальный представитель Слая пожелал всем заляпанным удачи с проектом, добавив, что у его работодателя не хватает воображения представить обстоятельства, которые бы сделали его участником этой затеи.

Сейчас Сталлоне работает над сценарием «Крида 2» для студии MGM. Ранее исполнитель роли Рокки намекал, что персонаж Майкла Б. Джордана — Адонис Крид — в сиквеле может сразиться с сыном Ивана Драго — русского боксёра избившего до смерти отца протагониста — Аполло Крида в «Рокки 4». А это возможно? Драго же постоянно накачивали стероидами. Ну, может быть, у него родился мутант.

Съёмки «Крида 2» могут начаться в 2018 году, потому что сейчас Джордан и режиссёр Райан Куглер вкалывают на Marvel.