 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
КГ играет: Kingdom Hearts, часть 5 FLCL 2 и FLCL 3 — трейлер Ложка дёгтя: «Ведьмак» «Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва»
2
КИНО
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Сильвестр Сталлоне отказался помогать Болливуду с ремейком «Рэмбо»

Сильвестр Сталлоне зачем-то подтвердил, что никак не связан с индийским ремейком фильма «Рэмбо: Первая кровь» с Тайгером Шроффом в главной роли. Никто от Слая этого и не ожидал, но всё же спасибо, что уточнил.

Официальный представитель Слая пожелал всем заляпанным удачи с проектом, добавив, что у его работодателя не хватает воображения представить обстоятельства, которые бы сделали его участником этой затеи.

Сейчас Сталлоне работает над сценарием «Крида 2» для студии MGM. Ранее исполнитель роли Рокки намекал, что персонаж Майкла Б. Джордана — Адонис Крид — в сиквеле может сразиться с сыном Ивана Драго — русского боксёра избившего до смерти отца протагониста — Аполло Крида в «Рокки 4». А это возможно? Драго же постоянно накачивали стероидами. Ну, может быть, у него родился мутант.

Съёмки «Крида 2» могут начаться в 2018 году, потому что сейчас Джордан и режиссёр Райан Куглер вкалывают на Marvel.

2 Обсудить
 12 маяДжеки Чан и Сильвестр Сталлоне снимутся в экшене Ex-Baghdad 13 апреляСильвестр Сталлоне спланирует третий побег 6 апреляОсмысленные реплики Арнольда Шварценеггера, Кристофера Нолана и Студийного Хрена 1 апреляСильвестр Сталлоне уходит с «Неудержимых 4» 1 ноября 2016 годаСильвестр Сталлоне осуществит «План побега 2» 13 июля 2016 годаСильвестр Сталлоне отказался от женской версии «Неудержимых»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Аниме Лучшее аниме лета 2015 года — голосование
 
Кадры из фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Аниме ЕВА-208: Едрический пурипупум
 
Трейлер фильма «Полтергейст»
 
Второй трейлер фильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее»
 
Трейлер и постер документалки «Зима в огне: Борьба Украины за свободу»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика