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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Starz готовит сериал по мотивам биографии Мэрайи Кэри

Кабельный канал Starz взялся за разработку многосерийной драмы, основанной на реальных событиях из жизни и карьеры Мэрайи Кэри.

Сценаристка и шоураннер проекта Нина Колман («Гигантик») превратит биографию суперзвезды в экранную историю амбициозной шестнадцатилетней мулатки, мечтающей стать певицей и композитором в Нью-Йорке 1986 года. Трудное детство и множество преград, разумеется, не помешают ей стать оказаться из самых продаваемых певиц в истории музыки.

Проекту действительно есть, на чём основываться. Стремительный взлёт Мэрайи к славе, альбомы, один за другим занимающие первые места в американском чарте Billboard Hot 100, пять премий «Грэмми», статус самой коммерчески успешной певицы тысячелетия и даже личная звезда на «Аллее Славы» в Голливуде. А вот с кино у дамочки не заладилось — вышедший в 2001 году «Блеск» с чудовищным треском провалился в прокате и был буквально уничтожен критиками.

Мэрайя Кэри выступит исполнительным продюсером проекта вместе со своим хорошим другом Бреттом Рэтнером («Выживший»), личным менеджером Стеллой Булочниковой («Босс»), а также Ниной Колман и Джоном Чангом («Несносные боссы»).

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