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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Зулейха Робинсон сыграет во втором сезоне «Изгоняющего дьявола»

Зулейха Робинсон («Остаться в живых», «Родина») исполнит одну из ведущих ролей во втором сезоне «Изгоняющего дьявола» от FOX. Британская актриса примкнёт к недавно получившим главные партии Брианне Хилдебранд и Джону Чо.

Мистический триллер продолжится с момента, как отец Томас Ортега (Альфонсо Эррера) и Маркус Лэнг (Бен Дэниелс) покидают Чикаго в поисках нового зла. Путь приводит их на небольшой частный остров у берегов Сиэтла, где один из воспитанников приюта Эндрю Кима (Джон Чо) для проблемных детей-сирот становится жертвой одержимости.

В то время как экзорцисты заняты помощью ребёнку, на поле появляется новая таинственная фигура — Мышь (Mouse) в исполнении Зулейхи Робинсон, ведущая личную войну против верхушки католической церкви. Она чрезвычайно серьёзно настроена, полна загадок, прагматична и всегда верна лишь себе.

Работу над сценарием продолжит создатель сериала Джереми Слэйтер, к режиссуре вернётся Джейсон Энслер. Оба также выступят исполнительными продюсерами проекта наряду с Ролином Джонсом, Рупертом Уайаттом и другими. Производство на контроле у 20th Century Fox TV и Morgan Creek Productions. Премьера второго сезона «Изгоняющего дьявола» назначена на 29 сентября.

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Изгоняющий дьявола
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