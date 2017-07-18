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Первоисточники: deadline.comvariety.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Лягушонок Кермит потерял голос: уволен Стив Уитмайр

Поклонники негодуют! The Muppets Studio, ныне принадлежащая вездесущему Disney, объявила об увольнении Стива Уитмайера, на протяжении последних 27 лет озвучивавшего легендарного лягушонка Кермита («Маппеты»). Как теперь стало известно, освобождение его от должности состоялось ещё в октябре прошлого года. Официальная причина — неприемлемое деловое поведение. Мол, манера общения у актёра была чрезмерно враждебной и непродуктивной, что задерживало процесс съёмок.

Опечаленный Уитмайер говорит, что лишь пытался донести до нового руководства изначальное видение Джима Хенсона — создателя кукол, потому как ему не нравилось то, что происходит с персонажами, постепенно превращающимися в пародии на самих себя.

Я надеялся вложить это в их (создателей) сердца и умы, чтобы вдохновить на продолжение работы для следующих поколений.

Лягушонок Кермит — самая известная из кукол Маппет — был создан Джимом Хенсоном ещё в середине прошлого века. Он же её и озвучивал вплоть до самой своей смерти в 1990 году, после чего по просьбе семьи Хенсона эта почётная миссия перешла к его преданному единомышленнику и компаньону аж с 1978 года.

Уитмайер будет заменён Мэттом Фогелем, озвучившим Константина — подражателя Кермита в «Маппетах - 2».

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Маппеты
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