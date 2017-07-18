 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новости аниме — лучшее за неделю У «Баллады Бастера Скраггса» братьев Коэнов появилось описание «Академию» Айзека Азимова превратят в сериал Пилот сериала «Дрожь земли» с Кевином Бейконом уже в работе Ложка дёгтя: «Ведьмак»
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

Самое продаваемое аниме за 10–16 июля
Полная таблица

«Легенды о ранах III: Холодная кровь» стартовали при полном отсутствии даже подобия конкуренции, и результат неплох: с 34 485 копиями они уступили «Горячей крови» всего 943 диска. А вот «Кровь и железо» начинала с 41 659 экземпляров.

Вообще же на прошлой неделе не происходило почти ничего: вышел второй том «Цугумомо» и продался в количестве 686 Blu-ray (−56), пятый том «Синего экзорциста 2» тоже немного сдал — 1 682 копий (−148).

Воспользовавшись затишьем, в чарт въехали «Девушки и танки» верхом на распродаже — средний тираж переиздания достиг 14 330 копий, а если ещё добавить 36 286 копий оригинального релиза, то получится внушительно. Фильм и вовсе достиг 234 669 копий — хорошо понятно желание сделать ещё шесть.

+ Обсудить
Темы
 
Бокс-офис
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новое аниме зимы 2017 года
 
Новое аниме лета 2017 года
 
Три «Легенды о ранах»

Тоже интересно

 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 137: Зачем нужны награды
 
КиноИгры Рецензия на игру Mortal Kombat X
 
Кино «Моана» — трейлер
 
Кино Вся правда о Дэдпуле
 
ЕВА-100 (специальный гость — Юрий Лущинский)
 
Кино Рецензия на фильм «Мстители: Эра Альтрона»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика