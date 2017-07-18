Самое продаваемое аниме за 10–16 июля

«Легенды о ранах III: Холодная кровь» стартовали при полном отсутствии даже подобия конкуренции, и результат неплох: с 34 485 копиями они уступили «Горячей крови» всего 943 диска. А вот «Кровь и железо» начинала с 41 659 экземпляров.

Вообще же на прошлой неделе не происходило почти ничего: вышел второй том «Цугумомо» и продался в количестве 686 Blu-ray (−56), пятый том «Синего экзорциста 2» тоже немного сдал — 1 682 копий (−148).

Воспользовавшись затишьем, в чарт въехали «Девушки и танки» верхом на распродаже — средний тираж переиздания достиг 14 330 копий, а если ещё добавить 36 286 копий оригинального релиза, то получится внушительно. Фильм и вовсе достиг 234 669 копий — хорошо понятно желание сделать ещё шесть.