Самое продаваемое аниме за 10–16 июля

- №АнимеПродажи±ВсегоНед.
- 134 48534 4851
- 2
↓12 294−81,2%14 4682
- 31 682
−8,1%1 682
−8,1%1
- 4
↓1Фантазия Гранблю
Том 3846
−14,2%−54,4%35 505
−48,4%3
- 5
↑8703+22,3%1 391 499157
- 6Цугумомо
Том 2686
−17,7%686
−17,7%1
- 7532230 88957
- 8Девушки и танки
Том 442313 587
+20,9%58
- 9Девушки и танки
Том 542213 668
+0,6%59
- 10Девушки и танки
Том 642113 820
+7,8%58
«Легенды о ранах III: Холодная кровь» стартовали при полном отсутствии даже подобия конкуренции, и результат неплох: с 34 485 копиями они уступили «Горячей крови» всего 943 диска. А вот «Кровь и железо» начинала с 41 659 экземпляров.
Вообще же на прошлой неделе не происходило почти ничего: вышел второй том «Цугумомо» и продался в количестве 686 Blu-ray (−56), пятый том «Синего экзорциста 2» тоже немного сдал — 1 682 копий (−148).
Воспользовавшись затишьем, в чарт въехали «Девушки и танки» верхом на распродаже — средний тираж переиздания достиг 14 330 копий, а если ещё добавить 36 286 копий оригинального релиза, то получится внушительно. Фильм и вовсе достиг 234 669 копий — хорошо понятно желание сделать ещё шесть.