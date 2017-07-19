 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Новости аниме — лучшее за неделю Новости игр — лучшее за неделю «Годзилла: Планета кайдзю» — тизер Пилот сериала «Дрожь земли» с Кевином Бейконом уже в работе «Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Карла Гуджино украсит собой телеадаптацию «Призрака дома на холме»

Экранизация классического готического романа «Призрак дома на холме» от потокового сервиса Netflix расширяет звёздный ансамбль. К недавно назначенному на главную роль Михилу Хаушману («Игра престолов») теперь присоединилась Карла Гуджино (фильмы «Хранители», «Город грехов», сериалы «Гастролёры», «На грани»). Впрочем, роль, которую исполнит актриса, пока не разглашается.

Мистический триллер — современное переосмысление одноимённого романа Ширли Джексон 1959 года — поведает о мрачном поместье, принадлежащем роду Крейнов. Дурная слава дома с привидениями, однако, не останавливает небольшую компанию приезжих от того, чтобы провести в зловещем Доме на Холме несколько дней для изучения творящихся там сверхъестественных дел.

Специализирующийся на жанре ужасов режиссёр Майк Флэнеган (фильмы «Сомния», «Окулус») выступит единоличным сценаристом и постановщиком проекта, и вдобавок станет исполнительным продюсером наряду с коллегой по кинокартине «Уиджи. Проклятие доски дьявола» Тревором Мэйси, а также Дэррилом Фрэнком и Джастином Фолви. Производственный процесс берёт на себя продюсерская компания Стивена Спилберга Amblin TV совместно с Paramount TV.

+ Обсудить
Темы
 
Призрак дома на холме
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Михил Хаушман сыграет в сериале «Призрак дома на холме»

Тоже интересно

 
Кино Международный трейлер фильма «Kingsman: Секретная служба»
 
Объявлен 13-й Доктор
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 170: Акула с хорошим вкусом
 
Кино Тизер трейлера фильма «Мир Юрского периода»
 
Кино Трейлер фильма «Голоса большой страны»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 188: Джейсон Стэйтем из лампы
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика