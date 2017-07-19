Карла Гуджино украсит собой телеадаптацию «Призрака дома на холме»

Экранизация классического готического романа «Призрак дома на холме» от потокового сервиса Netflix расширяет звёздный ансамбль. К недавно назначенному на главную роль Михилу Хаушману («Игра престолов») теперь присоединилась Карла Гуджино (фильмы «Хранители», «Город грехов», сериалы «Гастролёры», «На грани»). Впрочем, роль, которую исполнит актриса, пока не разглашается.

Мистический триллер — современное переосмысление одноимённого романа Ширли Джексон 1959 года — поведает о мрачном поместье, принадлежащем роду Крейнов. Дурная слава дома с привидениями, однако, не останавливает небольшую компанию приезжих от того, чтобы провести в зловещем Доме на Холме несколько дней для изучения творящихся там сверхъестественных дел.

Специализирующийся на жанре ужасов режиссёр Майк Флэнеган (фильмы «Сомния», «Окулус») выступит единоличным сценаристом и постановщиком проекта, и вдобавок станет исполнительным продюсером наряду с коллегой по кинокартине «Уиджи. Проклятие доски дьявола» Тревором Мэйси, а также Дэррилом Фрэнком и Джастином Фолви. Производственный процесс берёт на себя продюсерская компания Стивена Спилберга Amblin TV совместно с Paramount TV.