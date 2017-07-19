Съёмки второго сезона «Стрелка» прерваны из-за того, что Райан Филлипп сломал ногу

В самый разгар съёмок второго сезона многосерийного боевика «Стрелок» исполнитель главной роли Райан Филлипп умудрился сломать ногу, пав жертвой несчастного случая во время семейного выезда на природу. На данный момент полностью отсняты восемь из десяти запланированных эпизодов.

Драма, основанная на романе Стивена Хантера «Снайпер», является ремейком фильма 2007 года с Марком Уолбергом. Это история о бывшем морпехе Бобе Ли Суэггере, обманом оказавшимся втянутым в заговор с целью убийства президента США. Сообразив, что ему отведена роль козла отпущения, протагонист пускается в бега с твёрдым намерением разобраться с настоящими преступниками и восстановить своё доброе имя.

Пока неизвестно, возьмёт ли сериал небольшой перерыв или травма Филлиппа будет каким-то образом включена в сюжет. Так или иначе, создатели уверены, что все эпизоды выйдут в эфир телеканала USA вовремя.

Шоураннером проекта выступает Джон Лавин («Щит»). В исполнительных продюсерах числятся Марк Уолберг, Стивен Левинсон и Лоренцо Ди Бонавентура. Производственный процесс контролируют Paramount Television и Universal Cable Prods.

Второй сезон «Стрелка» стартовал буквально вчера. Райан Филлипп желает вам приятного просмотра с больничной койки: