Анонс питчинга проектов независимых компаний в Фонде кино

Мы вместе прошли через питчинг студий-мэйджоров и это сделало нас всех сильнее!

Но пора выйти на новый уровень страданий! Завтра, 20 июля 2017 года в здании информационного агентства ТАСС состоится защита проектов компаний, которые не входят в число лидеров отечественной индустрии кино. Члены Экспертного и Попечительского советов Фонда кино в будут оценивать презентации проектов, рассчитывающих на государственную поддержку длинным рублём.

Самое страшное — это количество проектов: 57 штук. Программа ужасов по заявкам начнётся в 9:00 утра и закончится в районе 15-16 дня.

Двое дебилов войдут в стрим. И постараются выйти из него, но уже сильно отупевшими. Хотя, казалось бы, куда уж больше? Присоединяйтесь, если у вас нет других радостей в жизни — к примеру, записи у стоматолога.

Ссылка на трансляцию питчинга появится на сайте Фонда кино ближе к самому событию, а мы немедля поделимся ею с вами. Что до ссылки на наш стрим (увы, по понятным правовым причинам совместить эти два видео у нас не получится), то ею мы добавим в эту новость чуть позже.