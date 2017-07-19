Люк Бессон работает над сценариями двух продолжений «Валериана и города тысячи планет»

В эту пятницу в американском прокате выйдет научно-фантастический фильм режиссёра Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет». Отзывы у фильма невероятно противоречивые и примерно сводится к «Господи, как это красиво, но до чего же тупо и непонятно». Но Бессону наплевать, ведь он уже написал сценарий сиквела и приступил к сценарию триквела:

Я закончил историю первого продолжения и работаю над сценарием третьей части. Не уверен, что фильмы появятся, это меня от не зависит. Главное, чтобы кино понравилось зрителям. Но все друзья говорят: «Зачем ты это делаешь? Ведь ничего не ясно». А я отвечаю, что мне пофиг, всё в порядке, просто получаю удовольствие от самого процесса сочинения. Поэтому не жду и пишу исключительно для себя. Месяц назад дописал сиквел, мне стало жутко скучно и тут я сказал себе — идите все к чёрту, придумаю ещё один сюжет.

По словам Бессона, он может забацать пятнадцать таких сценариев. Никто и не сомневался, плодовитость Бессона всегда была обильной. Правда, это иногда (ну в самых редких случаях) сказывалось на качестве материала. Похоже, на «Валериане» тоже сказалось.

В России кино выходит 10 августа 2017 года.