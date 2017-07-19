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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Уолтон Гоггинс сыграет в «Человеке-муравье и Осе»

Колоритный дядька Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка») получил неизвестную роль в марвеловском фильме «Человек-муравей и Оса». Поскольку его роль не раскрывается, давайте запишем его в злодеи, у Уолтона получаются отличные мерзавцы (и трансы).

Пол Радд вернётся к роли Скотта Лэнга, а персонаж Эванджелин Лилли по имени Хоуп ван Дайн станет титульной героиней. Также возвращаются Майкл Дуглас и Майкл Пенья. Ханна Джон-Кэймен (сериал «Кайфоломы») сыграет неизвестную, но важную героиню и Рэндолл Парк изобразит агента Щ.И.Т. Джимми Ву.

Режиссёр первой части Пейтон Рид опять занял место главного постановщика, он же помогает со сценарием Радду и Гэбриелу Феррари. Все участники обещают превзойти первую часть по зрелищности и безумствам.

Вышедший в 2015 году «Человек-муравей» собрал $ 519,3 млн. Главный герой успел вступить в ряды Мстителей и попадёт под кулак Таноса в «Войне бесконечности».

«Человек-муравей и Оса» выйдет 6 июля 2018 года.

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Человек-муравей и Оса
 9 июляВ «Человеке-муравье и Осе» появятся агенты Щ.И.Т. 8 июняУ «Человека-муравья и Осы» появилась новая подружка 22 августа 2016 годаМайкл Пенья узнает, кто убил Элизу Лэм 15 ноября 2015 годаМайкл Дуглас возвращается к Муравью и Осе 22 октября 2015 годаЧеловек-режиссёр и Человек-муравей с Осой
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