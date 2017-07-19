 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Лучшее аниме весны 2017 года Джон Карпентер поработает над антологией ужасов для канала Syfy «Кредо убийцы» станет анимационным сериалом «Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер «Рыцари „Сидонии“» и «Блейм!» получат продолжения
ИГРЫ
 
Первоисточник: blog.bioware.com Прямая ссылка на новость:

Создатель Mass Effect Кейси Хадсон возвращается в BioWare

Хорошие новости из стана BioWare? Опять? О, чудо! Сначала Дрю Карпишина, сценариста дилогии Mass Effect, подключили к работе над Anthem, а теперь в студию вернулся Кейси Хадсон — создатель серии Mass Effect.

Кейси Хадсон работал в BioWare со времён MDK 2, но в 2014 году он принял решение оставить родную студию и заняться чем-то новым. Если конкретно, то он устроился в Microsoft Studios, чтобы помогать издателю с проектами для их очков дополненной реальности, HoloLens. HoloLens, однако, не вышел до сих пор, что вряд ли пришлось Хадсону по вкусу, так что он заново прикинул свои перспективы, вернулся в BioWare и возглавил её центральную студию.

Свободное место на вершине, впрочем, возникло не просто так: BioWare покинул Аарон Флинн, другой давний член студии, проработавший там 17 лет.

Пару недель Аарон Флинн и Кейси Хадсон поработают вместе, чтобы первый смог ввести второго в курс дела и помочь влиться в разработку Anthem, но чем Флинн будет заниматься дальше пока неизвестно.

+ Обсудить
Темы
 
Anthem
 11 июняAnthem — тизер нового проекта BioWare 15 июняAnthem — имя сценариста и другие детали новой игры от BioWare
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Anthem — имя сценариста и другие детали новой игры от BioWare
 
Anthem — тизер нового проекта BioWare

Тоже интересно

 
Сериалы «Изумрудный город» — трейлер
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 84: Человек-сосед
 
Кино «Чужой: Завет» — постер
 
E3-2015: Конференция Microsoft — отчёт и подкаст
 
Кино Майкл Фассбендер сыграет двух андроидов в фильме «Чужой: Завет»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 99
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика