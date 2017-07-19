Создатель Mass Effect Кейси Хадсон возвращается в BioWare

Хорошие новости из стана BioWare? Опять? О, чудо! Сначала Дрю Карпишина, сценариста дилогии Mass Effect, подключили к работе над Anthem, а теперь в студию вернулся Кейси Хадсон — создатель серии Mass Effect.

Кейси Хадсон работал в BioWare со времён MDK 2, но в 2014 году он принял решение оставить родную студию и заняться чем-то новым. Если конкретно, то он устроился в Microsoft Studios, чтобы помогать издателю с проектами для их очков дополненной реальности, HoloLens. HoloLens, однако, не вышел до сих пор, что вряд ли пришлось Хадсону по вкусу, так что он заново прикинул свои перспективы, вернулся в BioWare и возглавил её центральную студию.

Свободное место на вершине, впрочем, возникло не просто так: BioWare покинул Аарон Флинн, другой давний член студии, проработавший там 17 лет.

Пару недель Аарон Флинн и Кейси Хадсон поработают вместе, чтобы первый смог ввести второго в курс дела и помочь влиться в разработку Anthem, но чем Флинн будет заниматься дальше пока неизвестно.