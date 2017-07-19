Авторы Crash Bandicoot N. Sane Trilogy не считают повышенную сложность проблемой

Авторы Crash Bandicoot N. Sane Trilogy из студии Vicarious Visions наконец-то среагировали на жалобы фанатов на изменённую физику игр, заметно усложнившую и без того хардкорную первую часть.

Реакция их, правда, устроит далеко не всех. Авторы признали, что физика взаимодействия с платформами и врагами в ремейке отличается от оригинальной, а прыжки требуют большей точности, но уточнили, что они «долго оттачивали её по ходу разработки и довольны результатом». Новичкам создатели советуют начинать со второй и третьей частей, а уже потом возвращаться к первой, ну а старые фанаты, по мнению студии, и так справятся с новым челленджем.

В общем, мораль сей басни укладывается в два неправильно написанных слова: «Git Gud».