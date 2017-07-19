 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Лучшее аниме весны 2017 года Джон Карпентер поработает над антологией ужасов для канала Syfy Новое аниме лета 2017 года «Академию» Айзека Азимова превратят в сериал Братья Руссо и Генри Селик работают над сериалом по игре Little Nightmares
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Веб-сериал «Глупые дураки» разовьётся в полноценный телепроект

Студии Paramount Television и Anonymous Content заинтересовались независимым проектом актрисы Стефани Кёниг (фильм «Моя девушка зомби», сериал «Девственница Джейн») — комедийной веб-серией «Глупые дураки» (Stupid Idiots) — и решили слепить на его основе полноценный телесериал.

Юмористические мини-зарисовки, написанные и поставленные Кёниг, в которых она сама же и играет на пару с другом Брайаном Джорданом Альварезом («Две девицы на мели»), освещают небольшие фрагменты из жизни двух коллег-неудачников, которые не могут сделать по жизни ничего путного.

Стефани Кёниг лично напишет адаптацию своего детища и скорее всего исполнит главную роль. Продюсируют проект Майкл Шуга («13 причин почему»), Эшли Зальта («Настоящий детектив») и Зои Уорт.

Первые шесть эпизодов веб-сериала «Глупые дураки» доступны всем желающим на YouTube:

+ Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-211: Мальчики, занимающиеся кабуки
 
Книга хуже!.. «Песнь Льда и Пламени»
 
Кино Трейлер фильма «Танцы насмерть»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 149: Аналитики-эвоки
 
Кино «Корпус Зелёных фонарей» выбрал себе двух сценаристов
 
Кино Трейлер фильма «Эффект Лазаря»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика