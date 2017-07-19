Веб-сериал «Глупые дураки» разовьётся в полноценный телепроект

Студии Paramount Television и Anonymous Content заинтересовались независимым проектом актрисы Стефани Кёниг (фильм «Моя девушка зомби», сериал «Девственница Джейн») — комедийной веб-серией «Глупые дураки» (Stupid Idiots) — и решили слепить на его основе полноценный телесериал.

Юмористические мини-зарисовки, написанные и поставленные Кёниг, в которых она сама же и играет на пару с другом Брайаном Джорданом Альварезом («Две девицы на мели»), освещают небольшие фрагменты из жизни двух коллег-неудачников, которые не могут сделать по жизни ничего путного.

Стефани Кёниг лично напишет адаптацию своего детища и скорее всего исполнит главную роль. Продюсируют проект Майкл Шуга («13 причин почему»), Эшли Зальта («Настоящий детектив») и Зои Уорт.

Первые шесть эпизодов веб-сериала «Глупые дураки» доступны всем желающим на YouTube: