«Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» — авторы и сэйю

Официальный сайт экранизации ранобэ «Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» (Imouto Sae Ireba ii) раскрыл полный авторский состав и имена сэйю, исполняющих роли в выходящем в осеннем сезоне телесериале.
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Авторы
|Режиссёр
|Дзин Тамамура
|«Благородство худшего рыцаря», эпизоды «Cвязи сердец»
|Контролирующий режиссёр
|Щин Оонума
|«Дурак, тесты и призванные существа», «Благородство худшего рыцаря», «Сумрачная дева Амнезии»
|Сценарист
|Ёми Хирасака
|«У меня мало друзей», автор оригинального ранобэ
|Дизайнер персонажей
|Сумие Кинощита
|«Мистическая библиотека Данталиана», «Девчачий номер»
|Композитор
|Томоки Кикуя
|«Хентайный принц и каменная кошка», «Эроманга-сенсей»
|Студия
|Silver Link
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Сэйю
|Ицуки Хащима
|Юске Кобаящи
|Танукичи Окума в «Скучном мире, где не существует самой идеи похабных шуток», Субару Нацуки в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
|Чихиро Хащима
|Нозоми Ямамото
|Рика Дзёугосаки в «Идолмастере: Девушках-золушках», Юкимура Кусуноки в «У меня мало друзей»
|Наюта Кани
|Хисако Канемото
|Мария в «Целомудренной Марии», Атра Микста в «Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови»
|Мияко Щиракава
|Аи Какума
|Исузу Сенто в «Блистательном парке Амаги», Нина Кляйн в «Альдноа. Зеро»
|Харуто Фува
|Сатощи Хино
|Сайто Хирага в «Подручном Луизы-Нулизы», Камуи в «Гинтаме»
|Кендзиро Токи
|Коусуке Ториуми
|Киба Инузука в «Наруто», Щунсуке Имаизуми в «Слабаке педальном»
|Сецуна Эна
|Цубаса Ёнага
|Нагиса Хазуки в «Воле», Сангаку Манами в «Слабаке педальном»
|Эшли Оуно
|Манами Нумакура
|Хибики Ганаха в «Идолмастере», Мамико Омае в «Звук! Эуфониум»
|Кайко Микунияма
|Акане Фудзита
|Сагири Идзуми в «Эроманга-сенсее», Мегуми Уда в «Морской школе»
Это история про повседневную жизнь молодого автора ранобе, фаната младших сестёр Ицуки Хащимы, в этой повседневности присутствуют его идеальная младшая сестра Чихиро, гениальный иллюстратор Наюта Кани, лучшая подруга Щирокава Мияко и другие безумные знакомые, работающими в его издательстве.