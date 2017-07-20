«Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» — авторы и сэйю

Официальный сайт экранизации ранобэ «Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» (Imouto Sae Ireba ii) раскрыл полный авторский состав и имена сэйю, исполняющих роли в выходящем в осеннем сезоне телесериале.

Это история про повседневную жизнь молодого автора ранобе, фаната младших сестёр Ицуки Хащимы, в этой повседневности присутствуют его идеальная младшая сестра Чихиро, гениальный иллюстратор Наюта Кани, лучшая подруга Щирокава Мияко и другие безумные знакомые, работающими в его издательстве.