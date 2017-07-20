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Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» — авторы и сэйю

Официальный сайт экранизации ранобэ «Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» (Imouto Sae Ireba ii) раскрыл полный авторский состав и имена сэйю, исполняющих роли в выходящем в осеннем сезоне телесериале.

Авторы
Режиссёр Дзин Тамамура «Благородство худшего рыцаря», эпизоды «Cвязи сердец»
Контролирующий режиссёр Щин Оонума «Дурак, тесты и призванные существа», «Благородство худшего рыцаря», «Сумрачная дева Амнезии»
Сценарист Ёми Хирасака «У меня мало друзей», автор оригинального ранобэ
Дизайнер персонажей Сумие Кинощита «Мистическая библиотека Данталиана», «Девчачий номер»
Композитор Томоки Кикуя «Хентайный принц и каменная кошка», «Эроманга-сенсей»
Студия Silver Link

Сэйю
Ицуки Хащима Юске Кобаящи Танукичи Окума в «Скучном мире, где не существует самой идеи похабных шуток», Субару Нацуки в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире»
Чихиро Хащима Нозоми Ямамото Рика Дзёугосаки в «Идолмастере: Девушках-золушках», Юкимура Кусуноки в «У меня мало друзей»
Наюта Кани Хисако Канемото Мария в «Целомудренной Марии», Атра Микста в «Мобильный доспех Гандам: Сироты железной крови»
Мияко Щиракава Аи Какума Исузу Сенто в «Блистательном парке Амаги», Нина Кляйн в «Альдноа. Зеро»
Харуто Фува Сатощи Хино Сайто Хирага в «Подручном Луизы-Нулизы», Камуи в «Гинтаме»
Кендзиро Токи Коусуке Ториуми Киба Инузука в «Наруто», Щунсуке Имаизуми в «Слабаке педальном»
Сецуна Эна Цубаса Ёнага Нагиса Хазуки в «Воле», Сангаку Манами в «Слабаке педальном»
Эшли Оуно Манами Нумакура Хибики Ганаха в «Идолмастере», Мамико Омае в «Звук! Эуфониум»
Кайко Микунияма Акане Фудзита Сагири Идзуми в «Эроманга-сенсее», Мегуми Уда в «Морской школе»

Это история про повседневную жизнь молодого автора ранобе, фаната младших сестёр Ицуки Хащимы, в этой повседневности присутствуют его идеальная младшая сестра Чихиро, гениальный иллюстратор Наюта Кани, лучшая подруга Щирокава Мияко и другие безумные знакомые, работающими в его издательстве.

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Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра (Imouto Sae Ireba ii)
 2 мая«Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» — анонс 13 мая«Было бы лучше, если бы здесь была только младшая сестра» — режиссёр и студия
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