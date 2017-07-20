 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Манга «Форма голоса»: Российское издание «Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер HBO возвращается к «Хранителям» Алана Мура Авторы «Шерлока» займутся многосерийным «Дракулой» Семейные склоки мира видеоигр
АНИМЕ
 
Прямая ссылка на новость:

«Звёздный десант: Предатель Марса» — второй трейлер

CG-полнометражка «Звёздный десант: Предатель Марса» (Starship Troopers: Traitor of Mars) поступит в продажу на Blu-ray (в том числе в 4K) и DVD 19 сентября.

Джонни Рико понизили в должности и отправили на крошечную спутниковую станцию на Марсе, пока войска Федерации атаковали родную планету жуков. Здесь, вдали от передовой, он спокойно занимается обучением новых рекрутов, но неожиданно на станцию нападают жуки. Флот Федерации слишком далеко, чтобы вовремя прийти на помощь, так что судьба Марса теперь в руках Рико и его десантников, которым также предстоит выяснить, как жуки смогли подобраться так близко к Земле незамеченными.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Звёздный десант: Предатель Марса (Starship Troopers: Traitor of Mars)
 23 июня«Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новое аниме лета 2017 года
 
«Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер

Тоже интересно

 
Кино Промо-арт фильма «Иллюзия обмана — 2»
 
Кино Актёры «50 оттенков серого» хотят больше денег
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 94: Организация «Не идиоты»
 
Кино Промо-арт фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Кино Две рецензии на фильм «Полное превращение»
 
Кино Подкаст на колёсах. Выпуск 28: «Ограбление по-американски»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика