«Звёздный десант: Предатель Марса» — второй трейлер

CG-полнометражка «Звёздный десант: Предатель Марса» (Starship Troopers: Traitor of Mars) поступит в продажу на Blu-ray (в том числе в 4K) и DVD 19 сентября.

Джонни Рико понизили в должности и отправили на крошечную спутниковую станцию на Марсе, пока войска Федерации атаковали родную планету жуков. Здесь, вдали от передовой, он спокойно занимается обучением новых рекрутов, но неожиданно на станцию нападают жуки. Флот Федерации слишком далеко, чтобы вовремя прийти на помощь, так что судьба Марса теперь в руках Рико и его десантников, которым также предстоит выяснить, как жуки смогли подобраться так близко к Земле незамеченными.