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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Мори Стерлинг, Джейк Уэбер и Лайнас Роуч получили постоянные роли в седьмом сезоне «Родины»

Создатели шпионской драмы «Родина» отчаянно пытаются заполнить пустоту, образовавшуюся после того, как они безжалостно пустили в расход одного из ключевых персонажей в финале шестого сезона. Вот почему сразу трое актёров получили повышение до уровня постоянных в предстоящей седьмой части сериала — Мори Стерлинг («Козырные тузы»), Джейк Уэбер («Медиум») и Лайнас Роуч («Викинги», «Закон и порядок»).

Если в отношении Стерлинга, с самого начала игравшего Макса Пиотровски (друга Кэрри и эксперта ЦРУ по слежке), это решение напрашивалось, то Роуч буквально заскочил в последний вагон уходящего поезда. Актёр, исполнивший роль Дэвида Веллингтона — новой «правой руки» свежеизбранного президента США, успел отметиться лишь двумя крайне беглыми появлениями в финальном эпизоде шестого сезона.

Повышение же Уэбера грозит стать самым многообещающим в плане развития сюжета: можно не сомневаться, что слегка психопатичный, неуправляемый и коварный Бретт О'Киф, сыгравшей ключевую роль в заговоре, задаст всем жару.

Ещё зимой шоураннер проекта Алекс Ганса объявил, что восьмая телеглава, вероятнее всего, станет для сериала последней. А пока на носу съёмки седьмого сезона, которые начнутся уже этой осенью в Вирджинии. Премьера на телеканале Showtime намечена на начало следующего года.

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Родина
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Подкасты
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