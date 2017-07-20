Создатели «Игры престолов» снимут сериал об альтернативной истории США

По всей видимости, восьмой сезон «Игры престолов» и правда станет последним. По крайней мере, ответственные за это действо Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс уже подыскали себе новый совместный проект — альтернативно-историческую драму «Конфедерация».

Сериал, обещающий стать крупномасштабным (а по-другому эти ребята не могут), покажет альтернативный исход гражданской войны в США, при котором южные штаты успешно вышли из состава конфедерации, сохранив рабовладельческий строй. События закрутятся вокруг целой россыпи персонажей по обе стороны от демилитаризованной зоны Мэйсона-Диксона: борцы за свободу, охотники на рабов, политики, журналисты, руководители рабовладельческих конгломератов, аболиционисты и живущие в неволе семьи.

Программный директор HBO Кейси Блойс невероятно взволнован продолжением сотрудничества с талантливым дуэтом (тем не менее, над спин-оффами они работать не будут) и уверен, что парни способны любой проект превратить в уникальное и масштабное действо:

Их одновременно умный, противоречивый и визуально совершенный подход к рассказу истории увлекает зрителей, отправляя их в незабываемое приключение. И «Конфедерация» не станет исключением.

Сами создатели добавляют, что вынашивали этот проект на протяжении многих лет. И сразу предупредили, что ни драконов, ни белых ходоков там не будет.

Бениофф и Уайсс выступят сценаристами и шоураннерами проекта. В качестве исполнительных продюсеров к ним присоединятся Нишель Трембл Спэллман («Правосудие», «Хорошая жена»), Малькольм Спэллман («Империя»), а также коллеги по «Игре престолов» Кэролин Штраусс и Бернадетт Колфилд.

Съёмки драмы начнутся после завершения финального «Игры престолов».