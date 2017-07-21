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«Код понимания: Страж перерождения» — второй трейлер

Одинокая девушка по имени Кардия жила в заброшенном особняке на окраине Лондона, сокрытая от всего мира и связанная обещанием со своим отцом. Её тело таит в себе опасный яд, способный заставить расплавиться и сгнить всё, что коснётся её кожи, из-за этого местные прозвали девушку «чудовищем». Два года назад отец Кардии пропал, напоследок наказав ей никогда не влюбляться и вообще держаться подальше от людей. Но однажды её тихой повседневной жизни приходит конец: королевские стражники вламываются в особняк и пытаются схватить девушку, но от кандалов её спасает благородный вор Арсен Люпен. В компании с Люпеном она отправляется на поиски своего отца — единственного человека, который может ответить на все вопросы относительно её состояния, и в ходе этого путешествия парочку ждёт встреча с ещё четырьмя интересными и миловидными джентльменами…

 
 
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Видео Код понимания: Страж перерождения (Code:Realize)
 23 апреля«Код понимания: Страж перерождения» — авторы, сэйю, трейлер
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«Код понимания: Страж перерождения» — авторы, сэйю, трейлер

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