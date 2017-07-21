Митч Пиледжи всё ещё на посту замдиректора ФБР в «Секретных материалах»

Как уже известно, после довольно успешного возвращения сериала «Секретные материалы» в прошлом году телеканал FOX не смог удержаться и помимо уже вышедших шести эпизодов заказал съёмки ещё десяти.

Спецагенты ФБР Малдер и Скалли в поисках истины не останутся без прикрытия и в новом сезоне. Их верный союзник и по совместительству начальник Уолтер Скиннер по-прежнему занимает должность заместителя директора Бюро. И, как и ранее, роль его исполняет Митч Пиледжи (фильм «Основной инстинкт», сериалы «Сыны анархии», «Сверхъестественное»).

Исполнительным продюсером проекта остаётся бессменный Крис Картер, твёрдо уверенный, что сериал всё ещё может в мистику и научную фантастику. К прославившим их ролям возвращаются Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон. Премьера 11-го сезона «Секретных материалов» запланирована на конец года.