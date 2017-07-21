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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Форест Уитакер станет иконой хип-хопа в 4-м сезоне «Империи»

Самый высокорейтинговый проект телеканала FOX — хип-хоп-драма «Империя» — за три года своего существования собрал уже целую плеяду звёзд: от оскароносной Марисы Томей и Криса Рока до Мэрайи Кери и Алиши Киз. В новом сезоне к ним добавятся такие величины, как Дэми Мур и многократный лауреат всевозможных премий Форест Уитакер (фильмы «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», «Доброе утро, Вьетнам», сериал «Щит»).

История крутится вокруг семейной хип-хоп династии Лайонов и их компании Empire Entertainment. Форест Уитакер примерит на себя образ харизматичного Дяди Эдди — музыкальной иконы и хитмейкера, давшего Люциусу Лайону (Терренс Ховард) пропуск в мир шоу-бизнеса, впервые поставив его трек на радио. В благодарность за помощь брату в критический момент Куки Лайон (Тараджи П. Хенсон) приглашает Эдди написать песню для двадцатилетнего юбилея «Империи».

4-й сезон «Империи», созданной Ли Дэниелсом и Дэнни Стронгом, вернётся в эфир 27 сентября. Шоураннером числится Айлин Чайкен, исполнительными продюсерами — Брайан Грейзер, Фрэнси Кальфо и Санаа Хамри. Производство ведёт 20th Century Fox TV в содружестве с Imagine Entertainment.

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Империя
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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