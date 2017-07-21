Форест Уитакер станет иконой хип-хопа в 4-м сезоне «Империи»

Самый высокорейтинговый проект телеканала FOX — хип-хоп-драма «Империя» — за три года своего существования собрал уже целую плеяду звёзд: от оскароносной Марисы Томей и Криса Рока до Мэрайи Кери и Алиши Киз. В новом сезоне к ним добавятся такие величины, как Дэми Мур и многократный лауреат всевозможных премий Форест Уитакер (фильмы «Изгой-один: Звёздные войны. Истории», «Доброе утро, Вьетнам», сериал «Щит»).

История крутится вокруг семейной хип-хоп династии Лайонов и их компании Empire Entertainment. Форест Уитакер примерит на себя образ харизматичного Дяди Эдди — музыкальной иконы и хитмейкера, давшего Люциусу Лайону (Терренс Ховард) пропуск в мир шоу-бизнеса, впервые поставив его трек на радио. В благодарность за помощь брату в критический момент Куки Лайон (Тараджи П. Хенсон) приглашает Эдди написать песню для двадцатилетнего юбилея «Империи».

4-й сезон «Империи», созданной Ли Дэниелсом и Дэнни Стронгом, вернётся в эфир 27 сентября. Шоураннером числится Айлин Чайкен, исполнительными продюсерами — Брайан Грейзер, Фрэнси Кальфо и Санаа Хамри. Производство ведёт 20th Century Fox TV в содружестве с Imagine Entertainment.