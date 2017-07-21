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Stormy Ascent — сборник Crash Bandicoot N. Sane Trilogy пополнился самым сложным уровнем в серии

И ещё одна новость, посвящённая хардкорности Crash Bandicoot N. Sane Trilogy. На сей раз даже хорошая. Помните, как благодаря слитым в сеть ачивкам мы узнали о существовании какого-то DLC к первой части трилогии? Ну так Activision проявила несвойственную для себя щедрость: свежевыпущенный уровень Stormy Ascent все владельцы сборника могут скачать бесплатно. Только временно, правда: с 19 августа за дополнение начнут просить 3 доллара.

Stormy Ascent — уровень, который был вырезан из оригинального релиза Crash Bandicoot практически в последний момент. Причина? Его признали слишком сложным даже для этой откровенно хардкорной игры. Но студия Vicarious Visions, ответственная за ремастер, уже дала понять, что не считает сложность игр чем-то порочным, так стоит ли удивляться тому, что они «Влюбились в этот уровень», отреставрировали его, закончили и выложили всем мазохистам на потеху?

Кстати, если верить Activision, то по миру Crash Bandicoot N. Sane Trilogy была самым продаваемым дисковым релизом июня. Точных данных издатель, увы, не сообщает, но факт всё равно радует.

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