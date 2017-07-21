Раздача бесплатных копий Shadow Warrior

Дамы и господа, мы к вам с новой порцией халявы! Ну, не столько мы, сколько сайт Humble Bundle, взявший хорошую привычку периодически раздавать может не самые свежие или популярные, но всё-таки заслуживающие внимания игры по наипривлекательнейшей цене в 0.

На этот раз на раздачу попал шутер Shadow Warrior 2013 года — ремейк шутера Shadow Warrior 1997 года и предшественник шутера Shadow Warrior 2 2016 года. Да, иногда мы сами оказываемся в шоке от собственной информативности.

Акция продлится ещё чуть больше суток, так что бегите по ссылке и пользуйтесь щедростью разработчиков.