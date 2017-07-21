 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us Создатель Mass Effect Кейси Хадсон возвращается в BioWare Лучшее аниме весны 2017 года StarCraft Remastered — дата выхода, цена и трейлер HBO возвращается к «Хранителям» Алана Мура
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Раздача бесплатных копий Shadow Warrior

Дамы и господа, мы к вам с новой порцией халявы! Ну, не столько мы, сколько сайт Humble Bundle, взявший хорошую привычку периодически раздавать может не самые свежие или популярные, но всё-таки заслуживающие внимания игры по наипривлекательнейшей цене в 0.

На этот раз на раздачу попал шутер Shadow Warrior 2013 года — ремейк шутера Shadow Warrior 1997 года и предшественник шутера Shadow Warrior 2 2016 года. Да, иногда мы сами оказываемся в шоке от собственной информативности.

Акция продлится ещё чуть больше суток, так что бегите по ссылке и пользуйтесь щедростью разработчиков.

+ Обсудить
Темы
 
Shadow Warrior (PC)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Лучшие игры 2013 года. Итоги
 
Новые игры мая 2016
 
Рецензия на игру Shadow Warrior

Тоже интересно

 
Кино «Лига справедливости» — трейлер с Комик-Кона с русскими субтитрами
 
Кино Фильм Сарика Андреасяна взял штурмом американский прокат
 
Кино Постер фильма «Белоснежка и охотник 2»
 
Кино Второй дублированный трейлер фильма «Терминатор. Генезис»
 
Кино Промо-арт фильма «Первый мститель: Противостояние»
 
Аниме ЕВА-128: Щуки-мудаки
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика