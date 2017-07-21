Конечно, все желающие давно посмотрели слитый трейлер зомби-режима Call of Duty: WWII, но теперь «Зомби Рейха» получил новое название, законченную версию трейлера с официальными русскими субтитрами, список участвующих в нём актёров разной степени звёздности и описание, которое мы приводим ниже:

Call of Duty: WWII — «Зомби Рейха» станет новым мрачным кооперативным зомби-приключением, которое расскажет историю о таинственных оккультных экспериментах нацистов над мертвецами, породивших чудовищные создания во времена Второй мировой войны. Сюжет поведает об интернациональной команде бойцов, раскрывающей темный заговор сил Оси, которые пожелали использовать неизвестные оккультные силы и создать непобедимую армию нежити. Свои голоса и внешность героям подарят Дэвид Теннант («Доктор Кто», «Убийство на пляже»), Элоди Юнг («G.I. Joe: Бросок кобры 2», «Сорвиголова»), Кэтрин Винник («Викинги», «Темная башня»), Удо Кир («Блэйд», «Меланхолия») и Винг Рэймс («Криминальное чтиво», «Миссия невыполнима: Племя изгоев»). Цитата из пресс-релиза