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Джон Карпентер поработает над антологией ужасов для канала Syfy Рецензия и «Ложка дёгтя» на игру «Мор. Утопия» FLCL 2 и FLCL 3 — трейлер Новое аниме лета 2017 года «Академию» Айзека Азимова превратят в сериал
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АНИМЕ
 
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Коротко об аниме: Мехи и маги

  • Полнометражка «Воля: Займите свои места» (Free! -Take Your Marks-), являющаяся сиквелом двухсезонного сериала (и двух полнометражек-компиляций) выйдет в японский прокат 28 октября.

  • Франчайз «Люпен III» заполучит новый телесериал (пятый по счёту). Действие аниме «Люпен III: Часть V» (Lupin III: Part V) развернётся во Франции, на родине дедушки главного героя Арсена Люпена.

  • Вторые сезоны сериалов «Любовный Ком: Мы любим рис» (Love Kome -We Love Rice-) и «Идолмастер: Театр девушек-золушек» (Cinderella Girls Gekijō) стартуют в октябре.

  • Сериал про очаровательного котёнка «Милый дом Чии» (Koneko no Chi) заполучит новый сезон (четвёртый всего, второй — в 3DCG).

  • Сериал «Слабак педальный 4» (Yowamushi Pedal 4) стартует в зимнем сезоне.

  • У сериала «Истории об аниме» (Anime-Gataris) кастинговое пополнение: Дзюнта Теращима (Эйта Судзуки в «Днях»), Сецуо Ито (Моб в «Психопарень 100%») и Андзю Инами (Чика Таками в «Любви вживую: Солнечном свете») озвучат членов клуба изучения аниме Мицуки Накано, Каи Мусащикаи и Эрику Аояму.

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 30 июняКоротко об аниме: Фантазии и легенды
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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