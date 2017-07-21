Коротко об аниме: Мехи и маги

«Гинтама» ( Gintama ) вернётся в октябре с некой «Аркой Порори». Будет ли она содержать новые эпизоды или только повторы старых — не уточняется.

«Четвёртый сезон» сериала «Прекрасная воительница Сейлор Мун: Кристалл» ( Bishōjo Senshi Sailor Moon Crystal ) будет не телесериалом, но двумя полнометражками. В основу сюжета ляжет арка «Мёртвая Луна» из оригинальной манги.

К касту полнометражки «Супергерои DC против Орлиного когтя» ( DC Super Heroes vs. Eagle Talon ) присоединились Такаюки Ямада (Ичиро Хирума в лайв-экшене по «Терраформарс» ), Чиёун (бывшая участница корейской поп-группы KARA) и Кен Ясуда (Тоичи в «Когда Марни была здесь» ), которые озвучат соответственно Бэтмена, Харли Куинн и Джокера.

В следующем году сериал «Фэйри Тэйл» ( Fairy Tail ) получит «последний сезон».

Полнометражка «Воля: Займите свои места» (Free! -Take Your Marks-), являющаяся сиквелом двухсезонного сериала (и двух полнометражек-компиляций) выйдет в японский прокат 28 октября.

Франчайз «Люпен III» заполучит новый телесериал (пятый по счёту). Действие аниме «Люпен III: Часть V» (Lupin III: Part V) развернётся во Франции, на родине дедушки главного героя Арсена Люпена.

Вторые сезоны сериалов «Любовный Ком: Мы любим рис» (Love Kome -We Love Rice-) и «Идолмастер: Театр девушек-золушек» (Cinderella Girls Gekijō) стартуют в октябре.

Сериал про очаровательного котёнка «Милый дом Чии» (Koneko no Chi) заполучит новый сезон (четвёртый всего, второй — в 3DCG).

Сериал «Слабак педальный 4» (Yowamushi Pedal 4) стартует в зимнем сезоне.