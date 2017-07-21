Коротко об аниме: Мехи и маги

Сериал «Стальная тревога: Невидимая победа» (Full Metal Panic! Invisible Victory) стартует в апреле 2018-го.
ONA-сериал «Мобильный доспех Гандам: Молния 2» получит полнометражную компиляцию под названием «Мобильный доспех Гандам: Молния 2 — Бандитский цветок» (Mobile Suit Gundam Thunderbolt: Bandit Flower), которая выйдет в японский прокат 18 ноября.
В следующем году сериал «Фэйри Тэйл» (Fairy Tail) получит «последний сезон».
К касту полнометражки «Супергерои DC против Орлиного когтя» (DC Super Heroes vs. Eagle Talon) присоединились Такаюки Ямада (Ичиро Хирума в лайв-экшене по «Терраформарс»), Чиёун (бывшая участница корейской поп-группы KARA) и Кен Ясуда (Тоичи в «Когда Марни была здесь»), которые озвучат соответственно Бэтмена, Харли Куинн и Джокера.
«Мазингер Z: Кино» (Gekijōban Mazinger Z) появится в японском прокате 13 января 2018-го.
«Четвёртый сезон» сериала «Прекрасная воительница Сейлор Мун: Кристалл» (Bishōjo Senshi Sailor Moon Crystal) будет не телесериалом, но двумя полнометражками. В основу сюжета ляжет арка «Мёртвая Луна» из оригинальной манги.
«Гинтама» (Gintama) вернётся в октябре с некой «Аркой Порори». Будет ли она содержать новые эпизоды или только повторы старых — не уточняется.
Полнометражка «Воля: Займите свои места» (Free! -Take Your Marks-), являющаяся сиквелом двухсезонного сериала (и двух полнометражек-компиляций) выйдет в японский прокат 28 октября.
Франчайз «Люпен III» заполучит новый телесериал (пятый по счёту). Действие аниме «Люпен III: Часть V» (Lupin III: Part V) развернётся во Франции, на родине дедушки главного героя Арсена Люпена.
Вторые сезоны сериалов «Любовный Ком: Мы любим рис» (Love Kome -We Love Rice-) и «Идолмастер: Театр девушек-золушек» (Cinderella Girls Gekijō) стартуют в октябре.
Сериал про очаровательного котёнка «Милый дом Чии» (Koneko no Chi) заполучит новый сезон (четвёртый всего, второй — в 3DCG).
Сериал «Слабак педальный 4» (Yowamushi Pedal 4) стартует в зимнем сезоне.
У сериала «Истории об аниме» (Anime-Gataris) кастинговое пополнение: Дзюнта Теращима (Эйта Судзуки в «Днях»), Сецуо Ито (Моб в «Психопарень 100%») и Андзю Инами (Чика Таками в «Любви вживую: Солнечном свете») озвучат членов клуба изучения аниме Мицуки Накано, Каи Мусащикаи и Эрику Аояму.