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Первоисточник: www.moetron.com Прямая ссылка на новость:

Анонс аниме про пляжный волейбол «Харука и Каната принимают подачу»

Сентябрьский выпуск журнала Manga Time Kirara Forward анонсировал телевизионную экранизацию манги Ниёи Дзизая «Харука и Каната принимают подачу» (Harukana Receive) про женский пляжный волейбол.

История рассказывает о двух старшеклассницах и двоюродных сёстрах — Канате Хиге и Харуке Оузо, переехавшей из Токио на Окинаву. Каната — опытная пляжная волейболистка, решившая бросить спорт из-за своего низкого роста, но однажды Харука уговаривает её вновь вернуться на песок ради любительского матча... После этого они вместе решают стать командой и принять участие в юношеском турнире.

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