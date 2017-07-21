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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

На сколько «Бэтменов» хватит Бена Аффлека? Может быть, ни на одного!

Расширенная киновселенная DC вновь в центре весёлых слухов. Источники издания The Hollywood Reporter выдвигают интересную версию касательно Бена Аффлека в роли Бэтмена. Возможно, «Лига справедливости» станет заключительным фильмом для актёра в образе Тёмного рыцаря.

Студия, конечно, ничего не говорит, да и постановщик сольного «Бэтмена» Мэтт Ривз рассчитывает на участие Бена. Но якобы в высших эшелонах Warner Bros. строятся планы по сбрасыванию Аффлека. Без лишних эксцессов и драматизма, со всем уважением и с адекватным объяснением в одном из будущих фильмов от DC.

Не исключено, что в «Бэтмене» будет играть уже другой человек, ведь от Ривза наверняка станут требовать новую трилогию, поэтому лучше сразу начинать с новым лицедеем.

Важно понимать, что Аффлеку в этом августе исполняется 45 лет. Когда выйдет «Бэтмен» ему уже будет под пятьдесят. И если Ривз таки придумает сюжетную арку на три части, то организм Бени может не выдержать. Кстати, на днях он выпал из нетфликс-постановки Triple Frontier, сославшись на плохое самочувствие.

Для сравнения: Супермену — 34 года, Флэшу — 24, Аквамену — 37 и Чудо-женщине — 32. Ну они сами хотели бывалого Брюса Уэйна. Кто мог предположить, что он начнёт так быстро разваливаться на части?

Поскольку в комиксах куча народу выдавали себя за Бэтмена, то с повествовательной точки зрения задача вполне выполнима. Если всё вышеописанное окажется правдой, то получается, что Аффлек сыграет Бэтса всего два раза (камео в «Отряде самоубийц» не в счёт). Всё равно больше, чем у Килмера и Клуни.

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Бэтмен
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