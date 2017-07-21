Пятый сезон станет для «Первородных» последним

Собираясь на «Комик-Кон» в Сан-Диего, создатель и шоураннер вампирского сериала «Первородные» Джули Плек («Дневники вампиров», «Люди будущего») объявила своим читателям в твиттере, что проект решено не продлять на шестой сезон.

Спин-офф «Дневников вампиров», закончившихся на восьмом сезоне весной этого года, до сих находился в подвешенном состоянии. Студийные боссы хотели посмотреть, потянет ли проект свободное плаванье. Но оно, очевидно, задалось не так хорошо, как рассчитывали.

Благодаря согласованному решению у создателей будет возможность логично завершить историю о древних вампирах в Новом Орлеане. Заключительный сезон «Первородных» выйдет в межсезонье. И таким образом телеканал The CW окончательно распрощается со своей вампирской сагой.