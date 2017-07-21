 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Звёздный десант: Предатель Марса» — второй трейлер «Кредо убийцы» станет анимационным сериалом FLCL 2 и FLCL 3 — трейлер «Академию» Айзека Азимова превратят в сериал «Звёздный десант: Предатель Марса» — анонс и тизер
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Пятый сезон станет для «Первородных» последним

Собираясь на «Комик-Кон» в Сан-Диего, создатель и шоураннер вампирского сериала «Первородные» Джули Плек («Дневники вампиров», «Люди будущего») объявила своим читателям в твиттере, что проект решено не продлять на шестой сезон.

Спин-офф «Дневников вампиров», закончившихся на восьмом сезоне весной этого года, до сих находился в подвешенном состоянии. Студийные боссы хотели посмотреть, потянет ли проект свободное плаванье. Но оно, очевидно, задалось не так хорошо, как рассчитывали.

Благодаря согласованному решению у создателей будет возможность логично завершить историю о древних вампирах в Новом Орлеане. Заключительный сезон «Первородных» выйдет в межсезонье. И таким образом телеканал The CW окончательно распрощается со своей вампирской сагой.

+ Обсудить
Темы
 
Первородные
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы 5—11 октября
 
Новые сериалы 13–19 марта
 
Кино Роли исполняют: Даниэлла Пинеда, Томас Джейн и Бетти Гэбриел

Тоже интересно

 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 117: Акула в очке
 
Кино Вырезанные сцены «Отряда самоубийц»
 
Игры Ноль кадров в секунду. Выпуск 51
 
Кино «Призрак в доспехах» — анонс трейлера
 
Кино Как «Форсаж» законы физики презрел
 
Кино Трейлер фильма «Вурдалаки»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика