Второй сезон «Легиона» получил 10 эпизодов и нового главного злодея

Едва ли не самый обсуждаемый сериал этого года «Легион», буквально взорвавший всем мозг, продолжит творить это со зрителями и дальше. Ещё в марте стало известно о продлении детища Ноя Хоули («Фарго») на второй сезон, а теперь создатели определились с его продолжительностью, расщедрившись аж на 10 эпизодов.

Также появилась определённость относительно главного антагониста: Амаль Фарук, более известный как Король Теней, обрёл новое лицо — лицо Саида Тагмауи («Чудо-женщина», «Остаться в живых»). Так сказать, вышел из тени.

В центре сюжета психоделической драмы Дэвид Хэллер (Дэн Стивенс), который большую часть времени провел в психлечебницах, будучи уверенным в своём сумасшествии. Как, впрочем, и все остальные. Но выясняется, что голоса в его голове — свидетельства не тронувшегося рассудка, а настоящего дара.

Многостаночник Хоули продолжит трудиться и над вторым сезоном «Легиона» в качестве сценариста, режиссёра, продюсера и шоураннера. Также исполнительными продюсерами выступят Джеф Лоэб, Лорен Шулер Доннер, Брайан Сингер, Саймон Кинберг, Джим Чори и Джон Кэмерон. Производство возглавляют Marvel TV и FX Productions.

Премьера второго сезона намечена на начало 2018 года.