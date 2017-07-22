Легендарный журнал Crash для ZX Spectrum возращается с помощью «Кикстартера»

Легендарный журнал Crash, целиком и полностью посвящённый компьютеру ZX Spectrum, готовится отпраздновать своё 34-летие самым правильным образом — снова вернувшись к читателям. Да, уже в ноября 2017 года выйдет 99-й выпуск журнала — впервые в истории полностью цветной, в твёрдой обложке и со 112 страницами.

Crash печатался каждый месяц с февраля 1984-го по апрель 1992 года, в сытные времена достигая 100-тысячного тиража. Редакция журнала практически каждый год проводила среди читателей голосования на лучшие игру в нескольких категориях, а сама отмечала наиболее отличившиеся игры медалькой Crash Smash.

Делать новый 99-й выпуск журнала будут не какие-то посторонние люди, а его непосредственные создатели: редактор Роджер Кин, художник Оливер Фрей, большой спец по играм Ник Робертс и другие. Разумеется, Оливер нарисует новую обложку — они у него всегда получались шикарно, благодаря чему Crash заслуженно считался как минимум самым красивым изданием про ZX Spectrum. А ещё Оливер и Роджер сделают новый комикс про Джетмана — как в старые добрые времена.

Как сейчас заведено, для реализации этой замечательной идеи авторы вышли на «Кикстартер», попросили там £ 12 000 и всего за 21 час собрали больше £ 16 000. За краудфандинг отвечает Крис Уилкинс, который вместе с издательством Fusion Retro Books выпустил уже много красивых тематических книг о ZX Spectrum, Commodore 64 и так далее. Увы, пока не назначено никаких дополнительных целей, но хочется верить, что авторы кампании подумают на эту тему и, например, при достижении определённой суммы увеличат количество страниц в журнале.

Кстати, в кикстартеровском трейлере можно подсмотреть некоторое количество материалов, которые войдут в 99-й выпуск. Это, например, рецензии на ремейк Crystal Kingdom Dizzy (2017), DreamWalker: Alter Ego 2, Bubble Monkey Bros, Sun Bucket, Popeye (2016), Donkey Kong Jr., Godkiller 2: Exile, Pietro Bros., Buzzsaw+ и Castaway, подборка лучших файтингов на «Спектруме», десять лучших спектрумовских изображений по версии художника Саймона Батлера и многое другое.

Заполучить номер в своё распоряжение можно всего за £ 15 (плюс ещё £ 6 за доставку в Россию), а за дополнительные деньги есть шанс обзавестись кружками, часами, бумажниками и прочим мерчандайзом с логотипом Crash. Так что смело следуйте на «Кикстартер» и вступайте в ряды читателей легендарного спектрумовского журнала. А вот и официальный трейлер кампании: