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СЕРИАЛЫ
 
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Новые сериалы 24–30 июля

Любителей сериалов на неделе ждут сразу четыре премьеры. В ближайшие семь дней в эфир выйдут мистическая драма «Миднайт, Техас», триллер «Посередине», комедия «Номер 104» и драма «Последний магнат».

Понедельник, 24 июля

 
Премьера+
NBC
Миднайт, Техас Midnight, Texas

драма, мистика, триллер

В ролях Франсуа Арно, Дилан Брюс, Сара Рамос, Ариэль Кеббел, Питер Менса, Париса Фитц-Хенли

События мистической драмы развернутся в маленьком техасском городке Миднайт, где обычный мир сталкивается с миром сверхъестественного, и эта гремучая смесь превращает обычное с виду провинциальное местечко в полное тёмных секретов обиталище крайне загадочных личностей.

Видео

 
Премьера+
ABC
Посередине Somewhere Between

драма, триллер, мистика

В ролях Пола Пэттон, Девон Сава

В центре истории — Лора Прайс, таинственным образом предвидящая убийство своей дочери Серены. Женщина понятия не имеет, кто совершит убийство и почему, но она совершенно точно знает, когда, где и как произойдёт убийство. Однако все её попытки уберечь дочь от грядущей катастрофы терпят неудачу, и судьба Серены, которая, кажется, предопределена и неизменна, неумолимо приближает её к трагическому финалу.

Видео

 
Сезон2
TBS
Земляне People Of Earth

комедия

В ролях Уайатт Ценач, Ана Гастейер, Элис Веттерлунд, Лука Джонс, Брайан Хаски, Нэнси Ленехан

Создатель Дэвид Дженкинс

Это история о репортёре-скептике Оззи Грэме, в рамках журналистского расследования посещающем группу поддержки для людей, переживших контакт с пришельцами. Чем больше Оззи общается с членами странного кружка, тем больше он видит правды в их словах. Доходит, наконец, до того, что главный герой и сам начинает подозревать, что когда-то был похищен инопланетянами.

Видео

Пятница, 28 июля

 
Премьера+
HBO
Номер 104 Room 104

комедия

В ролях Хьюго Армстронг, Дэйви Блу, Мелони Диас, Джей Дюпласс, Вероника Фалькон, Адам Фостер

Создатель Марк Дюпласс, Джей Дюпласс

В центре комедийной антологии — гостиничный номер 104 в одном из множества самых обычных американских отелей и множество совершенно разных жильцов, селившихся в нём в разное время.

Видео

 
Премьера+
Amazon
Последний магнат The Last Tycoon

драма, исторический

В ролях Мэтт Бомер, Келси Грэммер, Лили Коллинз, Розмари Деуитт

Создатель Билли Рэй, Кристофер Кейсер

В основу проекта лёг последний, незаконченный роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, вдохновлённый биографией голливудского продюсера Ирвинга Тальберта, с которого и был списан образ главного героя книги. Действие происходит в 30-е годы. В центре истории — невероятно успешный кинопродюсер-вундеркинд Монро Стар. Стремясь к вершинам власти в индустрии, он становится соперником собственного наставника — влиятельного Пата Брейди, чьим прототипом был один из основателей Metro-Goldwin-Mayer Луис Барт Майер.

Суббота, 29 июля

 
Конец сезона1
ABC
Под несчастливой звездой Still Star-Crossed

драма

В ролях Лашана Линч, Стерлинг Сулейман, Уэйд Бриггс, Зулейка Робинсон, Грант Боулер, Торранс Кумбс

Первый сезон костюмированной мелодрамы завершится седьмым эпизодом под названием Something Wicked This Way Comes. Канал ABC пока не решил, как поступить с сериалом дальше.

Видео

Воскресенье, 30 июля

 
Сезон3
Adult Swim
Рик и Морти Rick and Morty

мультфильм, комедия, научная фантастика

В ролях Джастин Ройланд, Крис Парнелл, Спенсер Грэммер, Сара Чок, Кари Уолгрен, Фил Хендри

Создатель Дэн Хармон, Джастин Ройланд

Учёный-социопат с ярко выраженной склонностью к алкоголизму вовлекает своего внука Морти в опасные межпространственные приключения.

Видео

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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