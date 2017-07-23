Новые сериалы 24–30 июля

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ABC

В центре истории — Лора Прайс, таинственным образом предвидящая убийство своей дочери Серены. Женщина понятия не имеет, кто совершит убийство и почему, но она совершенно точно знает, когда, где и как произойдёт убийство. Однако все её попытки уберечь дочь от грядущей катастрофы терпят неудачу, и судьба Серены, которая, кажется, предопределена и неизменна, неумолимо приближает её к трагическому финалу.