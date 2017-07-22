«Викинги»: дата премьеры пятого сезона и новый трейлер

Создатели исторической саги «Викинги» определились с датой премьеры пятого сезона — двухчасовой эпизод выйдет в эфир уже 29 ноября. Всего запланировано 20 серий — есть, где развернуться.

Появившийся в финале четвёртого сезона Джонатан Риз Майерс («Тюдоры») в роли епископа Хеахмунда теперь уже окончательно зачислен в ряды викингов. Он присоединился к основному актёрскому составу саги, включающему Кэтрин Уинник, Густафа Скарсгарда, Александра Людвига и Алекса Хега Андерсена.

Руководить всем действом продолжит Майкл Хёрст («Легенда об искателе», «Эш против зловещих мертвецов», «Cпартак: Кровь и песок»). Исполнительными продюсерами пятого сезона помимо Хёрста выступят Морган О'Салливан, Шейла Хокин, Джон Вебер, Шерри Марш, Алан Гасмер и Джеймс Флинн.

А теперь любуемся трейлером. Эпично и кроваво — всё как полагается.