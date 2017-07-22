Middle-earth: Shadow of War — четвёртый трейлер

Новый субтитрованный трейлер игры Middle-earth: Shadow of War посвящён Шелоб — паучихе, принявшей человеческий облик (неплохой такой) и взявшейся помогать Талиону предсказаниями. До добра этот союз, думается, не доведёт, но всё равно занятно.

Middle-earth: Shadow of War — сиквел Middle-earth: Shadow of Mordor 2014 года выхода и всё так же рассказывает о событиях между «Хоббитом» и трилогией «Властелин колец». Если у вас остались сохранения от первой части на PC, Xbox One или PS4 (а также сама первая часть), то вы можете подготовить к переносу в продолжение одного из соратников и своего злейшего врага.

Выходит Middle-earth: Shadow of War 10 октября.