 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
КГ играет: Star Wars: Knights of the Old Republic II, часть 8 «Звёздный десант: Предатель Марса» — второй трейлер StarCraft Remastered — дата выхода, цена и трейлер Facebook займётся производством сериалов Манга «Форма голоса»: Российское издание
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Middle-earth: Shadow of War — четвёртый трейлер

Новый субтитрованный трейлер игры Middle-earth: Shadow of War посвящён Шелоб — паучихе, принявшей человеческий облик (неплохой такой) и взявшейся помогать Талиону предсказаниями. До добра этот союз, думается, не доведёт, но всё равно занятно.

Middle-earth: Shadow of War — сиквел Middle-earth: Shadow of Mordor 2014 года выхода и всё так же рассказывает о событиях между «Хоббитом» и трилогией «Властелин колец». Если у вас остались сохранения от первой части на PC, Xbox One или PS4 (а также сама первая часть), то вы можете подготовить к переносу в продолжение одного из соратников и своего злейшего врага.

Выходит Middle-earth: Shadow of War 10 октября.

 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Средиземье: Тени войны (PC, PlayStation 4, Xbox One)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Официальный список платформ и дата выхода Middle Earth: Shadow of War
 
В сеть уплыли обложки и первые детали игры Middle Earth: Shadow of War
 
Middle-earth: Shadow of War — третий трейлер

Тоже интересно

 
Кино Трейлер фильма «Стрелок»
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 93
 
Кино Детсадовский Терминатор
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила» — Лучшее. Выпуски 1–3
 
Кино «Охотники за привидениями» нанесут ненавистникам ответный удар
 
Кино Дольф Лундгрен сыграет ещё одного злодея в «Аквамене»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика