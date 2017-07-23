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Первоисточники: deadline.comvariety.comwww.comicbookmovie.com Прямая ссылка на новость:

«Железный кулак» получил второй шанс и нового шоураннера

Это случилось! «Железный кулак» каким-то образом заполучил заветное продление на второй сезон, несмотря на разгромные отзывы критиков и общую унылость. Хотя чему удивляться — рейтинги решают, а в этом смысле очередная супергеройская драма впереди планеты всей: по количеству просмотров в день релиза «Железный кулак» стал абсолютным лидером среди всех сериалов Netflix.

Основанная на серии комиксов Marvel драма повествует о Дэниеле Рэнде — наследнике многомиллионной компании, вернувшемся в Нью-Йорк после многолетнего обучения боевым искусствам в Гималаях. Теперь он готов вступить в неравную схватку со злом с помощью своих огненных кулаков.

В главной роли задействован Финн Джонс («Игра престолов»). Также актёрский состав включает Джессику Хенвик, Розарио Доусон, Джессику Строуп, Тома Пелфри, Дэвида Уэнэма и Вэй Чинг Хо. Во втором сезоне к ним уже точно присоединится Симон Миссик в роли детектива полиции Нью-Йорка Мисти Найт, уже засветившейся в первом сезоне «Люка Кейджа».

А вот кто второй шанс не получил, так это шоураннер проекта Скотт Бак («Декстер», «Рим»), который был заменён Рэйвеном Метцнером. Тут бы порадоваться, что Netflix послала лесом человека, испоганившего целых два сериала от Marvel (его «Сверхлюди» тоже выглядят не очень), но вот беда — Метцнер написал сценарий для «Электры» 2005 года. Что ж, посмотрим, поможет ли смена шила на мыло выбраться сериалу оттуда, где он сейчас находится.

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