В «Человеке-муравье и Осе» сыграют Женщина-кошка и Морфеус

«Человек-муравей и Оса» заполучил парочку отличных актёров — Мишель Пфайффер и Лоуренса Фишбёрна. И в этот раз мы даже напишем, кого именно они сыграют. Пфайффер изобразит Джанет Ван Дайн — жену персонажа Майкла Дугласа и оригинальную Осу. Фишбёрн получил партию доктора Билла Фостера, который в комиксах был ассистентом Тони Старка и Хэнка Пима и позаимствовал у последнего технологию по увеличению всего, став позже Голиафом.

Пол Радд вернётся к роли Скотта Лэнга, а персонаж Эванджелин Лилли по имени Хоуп ван Дайн станет титульной героиней. Также возвращаются Майкл Дуглас и Майкл Пенья. Ханна Джон-Кэймен (сериал «Кайфоломы») сыграет неизвестную, но важную героиню; Рэндолл Парк изобразит агента Щ.И.Т. Джимми Ву. Недавно в постановку взяли Уолтона Гоггинса.

Режиссёр первой части Пейтон Рид опять занял место главного постановщика, он же помогает со сценарием Радду и Гэбриелу Феррари. Вышедший в 2015 году «Человек-муравей» собрал $ 519,3 млн. Главный герой успел вступить в ряды Мстителей и попадёт под кулак Таноса в «Войне бесконечности».

«Человек-муравей и Оса» премьеруется 6 июля 2018 года.