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Первоисточники: deadline.comvariety.com Прямая ссылка на новость:

Amazon заполучил «Оловянную звезду»

Потоковый сервис Amazon приобрёл права на показ в Штатах сериала «Оловянная звезда» британского канала Sky Atlantic c Тимом Ротом («Бешеные псы», «Омерзительная восьмёрка», «Обмани меня») и Кристиной Хендрикс («Безумцы») в главных ролях.

Ядрёная смесь триллера, драмы и чёрной комедии расскажет историю бывшего детектива лондонской полиции Джима Уорта (Рот), вместе с семьёй перебравшегося в маленький городок у Скалистых гор в поисках лучшей жизни. Став шефом тамошней полиции он берётся за местную нефтяную компанию, что приводит к катастрофическим последствиям для его семьи.

Хендрикс досталась роль нефтяного лоббиста. Также актёрский состав десятисерийного телепроекта включает Женевьев О'Райли, Эбигейл Лори, Оливера Куперсмита, Кристофера Хейердала, Стивена Уолтерса, Иэна Палстон-Дэвиса, Роурка Критчлоу, Сару Подемски, Райана Кеннеди и Кевина Ханчарда.

Сценаристом и режиссёром драматического триллера выступает Роуэн Жоффе (недель спустя»). В исполнительных продюсерах числятся Элисон Джексон, Дьедерик Сантер и Джонатан Керлинг. Производственным процессом заправляет компания Kudos.

Премьера «Оловянной звезды» состоится уже этой осенью.

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Оловянная звезда
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