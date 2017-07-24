Amazon заполучил «Оловянную звезду»

Потоковый сервис Amazon приобрёл права на показ в Штатах сериала «Оловянная звезда» британского канала Sky Atlantic c Тимом Ротом («Бешеные псы», «Омерзительная восьмёрка», «Обмани меня») и Кристиной Хендрикс («Безумцы») в главных ролях.

Ядрёная смесь триллера, драмы и чёрной комедии расскажет историю бывшего детектива лондонской полиции Джима Уорта (Рот), вместе с семьёй перебравшегося в маленький городок у Скалистых гор в поисках лучшей жизни. Став шефом тамошней полиции он берётся за местную нефтяную компанию, что приводит к катастрофическим последствиям для его семьи.

Хендрикс досталась роль нефтяного лоббиста. Также актёрский состав десятисерийного телепроекта включает Женевьев О'Райли, Эбигейл Лори, Оливера Куперсмита, Кристофера Хейердала, Стивена Уолтерса, Иэна Палстон-Дэвиса, Роурка Критчлоу, Сару Подемски, Райана Кеннеди и Кевина Ханчарда.

Сценаристом и режиссёром драматического триллера выступает Роуэн Жоффе (недель спустя»). В исполнительных продюсерах числятся Элисон Джексон, Дьедерик Сантер и Джонатан Керлинг. Производственным процессом заправляет компания Kudos.

Премьера «Оловянной звезды» состоится уже этой осенью.