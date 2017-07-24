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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Пространство»: новобранец Элизабет Митчелл и трейлер третьего сезона

Элизабетт Митчелл («Остаться в живых») присоединилась к третьему сезону научно-фантастического сериала «Пространство», основанному на романах Дэниела Абрахама и Тая Френка. Кого именно сыграет актриса, пока не сообщается.

Митчелл составит компанию ранее утверждённому на главную роль Дэвиду Стрэтэйрну (фильм «Ультиматум Борна», сериалы «Люди Альфа», «Миллиарды»). Относительно основного актёрского состава, включающего Томаса Джейна, Стивена Стрейта, Доминик Типпер, Кэса Анвара, Шохре Агдашлу и Уэса Чэтэма, создатели пока отмалчиваются. Но трейлер определённо внесёт некоторую ясность в этот вопрос.

События сериала происходят в 23 веке и закручиваются вокруг таинственного исчезновения девушки, в ходе расследования которого детектив Миллер (Джейн) знакомится с командой космического корабля во главе с капитаном Джеймсом Холденом (Стрейт).

Пост шоураннеров по-прежнему делят Марк Фергус и Хоук Остби. Производством руководит Alcon Television Group.

Премьера третьего сезона «Пространства» намечена на 2 февраля следующего года, а пока смотрим трейлер — увы, без единого нового кадра:

 
 
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Видео Пространство
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