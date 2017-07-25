«Школьные няни» — сэйю

В сентябрьском выпуске журнала LaLa были раскрыты имена сэйю главных героев аниме экранизации сёдзё-манги Хари Токеино «Школьные няни» (Gakuen Babysitters), выходящей в зимнем сезоне следующего года.
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Сэйю
|Рюичи Кащима
|Котаро Нищияма
|Фретте Ванетти в «91 дне», Коуки в «Сервампе»
|Котаро Кащима
|Нозоми Фуруки
|Мива Ямамура в «Баракамоне», Сасса в «Гримгаре фантазии и праха»
|Хаято Камитани
|Юуичиро Умехара
|Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W»
|Така Камитани
|Юко Санпей
|Сейта в «Гинтаме», Александр Николаевич Хер в «Стигмате Квазера»
Старшеклассник Рюичи Кащима и его маленький брат Котаро остаются сиротами после гибели родителей в авиакатастрофе. Их забирает к себе старая председательница совета академии Мориномия по имени Ёко Мориномия, потерявшая в той же самой авиакатастрофе сына и невестку. Но с одним условием: Рюичи должен будет проводить внеклассные часы в качестве няни в детском саду при академии.