«Школьные няни» — сэйю

В сентябрьском выпуске журнала LaLa были раскрыты имена сэйю главных героев аниме экранизации сёдзё-манги Хари Токеино «Школьные няни» (Gakuen Babysitters), выходящей в зимнем сезоне следующего года.

Сэйю Рюичи Кащима Котаро Нищияма Фретте Ванетти в «91 дне», Коуки в «Сервампе» Котаро Кащима Нозоми Фуруки Мива Ямамура в «Баракамоне», Сасса в «Гримгаре фантазии и праха» Хаято Камитани Юуичиро Умехара Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W» Така Камитани Юко Санпей Сейта в «Гинтаме», Александр Николаевич Хер в «Стигмате Квазера»

Старшеклассник Рюичи Кащима и его маленький брат Котаро остаются сиротами после гибели родителей в авиакатастрофе. Их забирает к себе старая председательница совета академии Мориномия по имени Ёко Мориномия, потерявшая в той же самой авиакатастрофе сына и невестку. Но с одним условием: Рюичи должен будет проводить внеклассные часы в качестве няни в детском саду при академии.