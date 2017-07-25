 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
КГ играет: Star Wars: Knights of the Old Republic II, часть 8 Facebook займётся производством сериалов Пилот сериала «Дрожь земли» с Кевином Бейконом уже в работе Манга «Форма голоса»: Российское издание HBO возвращается к «Хранителям» Алана Мура
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.com Прямая ссылка на новость:

«Школьные няни» — сэйю
Промо-арт аниме «Школьные няни»

В сентябрьском выпуске журнала LaLa были раскрыты имена сэйю главных героев аниме экранизации сёдзё-манги Хари Токеино «Школьные няни» (Gakuen Babysitters), выходящей в зимнем сезоне следующего года.

Сэйю
Рюичи Кащима Котаро Нищияма Фретте Ванетти в «91 дне», Коуки в «Сервампе»
Котаро Кащима Нозоми Фуруки Мива Ямамура в «Баракамоне», Сасса в «Гримгаре фантазии и праха»
Хаято Камитани Юуичиро Умехара Юджин Севен Старк в «Мобильном доспехе Гандаме: Сиротах железной крови», Такума Фудзи в «Маске тигра W»
Така Камитани Юко Санпей Сейта в «Гинтаме», Александр Николаевич Хер в «Стигмате Квазера»

Старшеклассник Рюичи Кащима и его маленький брат Котаро остаются сиротами после гибели родителей в авиакатастрофе. Их забирает к себе старая председательница совета академии Мориномия по имени Ёко Мориномия, потерявшая в той же самой авиакатастрофе сына и невестку. Но с одним условием: Рюичи должен будет проводить внеклассные часы в качестве няни в детском саду при академии.

+ Обсудить
Темы
 
Школьные няни (Gakuen Babysitters)
 26 марта«Школьные няни» — анонс
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Школьные няни» — анонс

Тоже интересно

 
Кино «Моя девушка — монстр» — тизер
 
Кино «Первый мститель: Противостояние» — 84 млн за три дня
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 122: Адреналин и сексизм
 
Кино Киноадаптация популярного сериала «Менты»
 
Игры Номинанты церемонии The Game Awards 2015
 
Кино Телеролик фильма «Бэтмен против Супермена»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика