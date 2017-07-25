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«Стэн против сил зла» — трейлер второго сезона с датой выхода

Кабельный канал IFC обнародовал трейлер второго сезона сериала «Стэн против сил зла» и дату выхода продолжения — комедийный ужастик вернётся в эфир 1 ноября.

Одна из самых высокорейтинговых многосерийных премьер на канале повествует о стареющем шерифе Стэнли Миллере (Джон К. Макгинли), уволенном из местной полиции из-за возмутительной выходки на похоронах его супруги. Но после того как новому шерифу Иви Баррет (Джанет Вэрни) удаётся убедить циника и скептика Миллера в том, что их городок заполонили демоны, бывший и действующий служители закона объединяются для борьбы с нечистью.

Во втором сезоне «Стэна против сил зла» в качестве приглашённых звёзд появятся Джеффри Комбс («Готэм»), Дениз Бутт, Дэвид Кокнер («Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди»), Патти Маккормак и Стивен Огг («Ходячие мертвецы»).

 
 
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