Кабельный канал IFC обнародовал трейлер второго сезона сериала «Стэн против сил зла» и дату выхода продолжения — комедийный ужастик вернётся в эфир 1 ноября.

Одна из самых высокорейтинговых многосерийных премьер на канале повествует о стареющем шерифе Стэнли Миллере (Джон К. Макгинли), уволенном из местной полиции из-за возмутительной выходки на похоронах его супруги. Но после того как новому шерифу Иви Баррет (Джанет Вэрни) удаётся убедить циника и скептика Миллера в том, что их городок заполонили демоны, бывший и действующий служители закона объединяются для борьбы с нечистью.

Во втором сезоне «Стэна против сил зла» в качестве приглашённых звёзд появятся Джеффри Комбс («Готэм»), Дениз Бутт, Дэвид Кокнер («Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди»), Патти Маккормак и Стивен Огг («Ходячие мертвецы»).