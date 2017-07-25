Пилотный эпизод проекта под рабочим названием Deadlier Than the Male приступил к формированию актёрского состава. Первыми в кастинг-лист вошли Лили Рэйб («Американская история ужасов») и Энрике Мурсиано («Родословная»).

В центре истории три персонажа с тёмным и таинственным прошлым: пытающаяся забыть свой роман с убийцей молодая женщина, жаждущий искупления грехов бывший маньяк и скорбящая мать, одержимая поисками пропавшей дочери. Когда каждый из главных героев окажется на грани отчаянья, правда об их прошлом и скрытые мотивы основательно сотрут различие между жертвами и преступниками.

Лили Рэйб сыграет Эмму, участницу программы по защите свидетелей. Женщина пытается забыть своё прошлое, когда её связывали близкие отношения с киллером. Однако кто она на самом деле: ранимая жертва или не меньшая угроза для окружающих, чем её экс-любовник? Энрике Мурсиано досталась роль психотерапевта Питера Джемисона, предоставившего пациентке в качестве убежища свою хижину в луизианских лесах, где она смогла бы начать жизнь заново. Однако у доктора есть собственные тайны, тщательно скрываемые им от Эммы и от своей новой жены.

Сценарий пилота написала Харриет Уорнер. Она же выступает исполнительным продюсером сериала наравне с Бруной Папандреа («Большая маленькая ложь») и Кейси Хэйвер. Производство курируют Made Up Stories и Studio T.