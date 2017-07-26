«Берлинская резидентура» и «Грейвз» обзавелись датами выхода второго сезона

Кабельный канал Epix обнародовал даты возвращения на телеэкраны двух своих сериалов — шпионской драмы «Берлинская резидентура» и политической комедии «Грейвз». Продолжение первой стартует 15 октября, второй — 22 октября.

«Резидентура» Олена Стейнхауэра и Брэдфорда Уинтерса («Американцы») повествует о сотруднике ЦРУ Дэниеле Мейере (Ричард Армитедж), прибывшем в Берлин для выполнения тайной правительственной миссии. Его задача — разузнать, кто сливает секретные данные знаменитому разоблачителю Томасу Шоу. Чем дальше заходит расследование, тем явственнее Дэниел понимает, что ниточки заговора тянутся обратно в Вашингтон.

Во втором сезоне наряду с Армитеджем снимаются Ричард Дженкинс, Мишель Форбс, Рис Иванс, Лиленд Орсер, Тэмлин Томита, Кеке Палмер и Эшли Джадд. Производству курируют Paramount Television и Anonymous Content («Настоящий детектив»).

«Грейвз» Джошуа Майкла Штерна рассказывает о бывшем президенте США Ричарде Грейвзе (Ник Нолти), спустя двадцать лет после ухода с высшего поста осознавшего, что его политика нанесла громадный ущерб государству, а последствия его деяний будут отражаться на судьбе страны ещё долгие годы. Придя к столь скорбному заключению, бывший президент решает всё исправить.

В сериале помимо Нолти снимаются Хелен Йорк, Села Уорд, Крис Лоуэлл, Скайлар Эстин и Калли Эрнандес. Производство на контроле у Lionsgate Television.